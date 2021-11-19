شاب عشريني يشعل النار في نفسه بإربد وحالته سيئة

اقدم شاب عشريني على حرق نفسه بمادة بترولية في منطقة وقاص بالأغوار الشمالية.

وقال مصدر امني ان الشاب قد اسعف الى المستشفى وحالته العامة سيئة.

وقد شرعت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب إربد بالتحقيق في ملابسات الحادثة.