وفقا لتقرير إدارة الأرصاد الجوية.. أمطار ضعيفة حيناً وشديدة حيناً آخر في اغلب مناطق المملكة اليوم الجمعة وغداً وبعده
أهم العناوين
جرينتش+2 12:35
زعماء المعارضة التركية يطالبون اردوغان باجراء انتخابات مبكرة فوراً، جراء انهيار قيمة الليرة التركية حد الكارثة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني