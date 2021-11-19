رئيس الوزراء يسقط الدعوى القضائية ضد كميل الزعبي

أفرجت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس ، عن الناشط كميل الزعبي، حيث توجه الى منزله في مدينة الرمثا بعد إخلاء سبيله من سجن ماركا.

وكان المحامي لؤي الخصاونة، وكيل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد قام، اليوم الخميس، باسقاط الشكوى التي كان قد تقدم بها لدى القضاء ضد كميل الزعبي.

ووفق المحامي لؤي الخصاونة، فان قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة باسقاط الشكوى يأتي اقتداء بالنهج الملكي السامي في الصفح والعفو، حيث اصدر الملك عبدالله الثاني عفوا خاصا عن المحكومين بجرم إطالة اللسان مؤخرا.

وقال المحامي لؤي الخصاونة إن رئيس الوزراء قرر التنازل والصفح واسقاط حقه الشخصي بالدعوى التي رفعها ضد المشتكى عليه كميل محمد اسعد الداود، بالقضية رقم 17484/2021 لدى محكمة جزاء عمان، طالبا انصافه في ما تعرض له ليس عليه وعلى اسرته فقط، وانما على التقاليد الكريمة للشعب الاردني في التوافق والتراحم وقيمه الاصيلة التي تلفظ وترفض التعرض للاسر والبيوت والخصوصيات.. ولا ارغب في مجازاته.