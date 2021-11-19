ارتفاع جديد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 21 وفاة و3677 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11331 والإصابات 909,415
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حماس : بريطانيا مستمرة في غيها القديم، وبدلا من الاعتذار عن خطيئتها التاريخية ما زالت تناصر المعتدين على حساب الضحايا
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