وفقا لتقرير إدارة الأرصاد الجوية.. أمطار ضعيفة حيناً وشديدة حيناً آخر في اغلب مناطق المملكة اليوم الجمعة وغداً وبعده
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جرينتش+2 12:35
بشرى للمسنّين.. باحثون ألمان وبريطانيون يقتربون من تطوير لقاح واعد ضد أكثر الأمراض تعقيداً (مرض ألزهايمر)
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