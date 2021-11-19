وزير الاعلام ينعى الزميل أسعد العزوني

نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الزميل الصحفي أسعد العزوني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

واستذكر الشبول مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية والعربية، وأفكاره وطروحاته التي عبَّر عنها من خلال كتاباته ومؤلفاته العديدة..معرباً (الشبول) عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيد والأسرة الإعلامية، ضارعاً إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنّاته.

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