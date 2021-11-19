الدفاع المدني ينقذ سائحاً سقط عن مقطع صخري بمحافظة الكرك

تمكن فريق الإنقاذ والإسعاف التابع للدفاع المدني من انقاذ سائح سقط عن مقطع صخري في محافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقاً للإنقاذ والإسعاف تابع للدفاع المدني قطع حوالي 6 كم في طريقه للوصول إلى سائح من الجنسية الألمانية، وإنقاذه بعد سقوطه عن مقطع صخري اثناء ممارسته لرياضة التسلق ضمن منطقة وعرة، في محافظة الكرك.

وأضاف، أن الفريق وصل إلى مكان سقوط السائح الذي يتعذر مسير المركبات به نظراً لوعورته، حيث بذل الفريق جهوداً كبيرة وتمكن من العودة بالمصاب حملاً بعد اجراء الإسعافات الأولية اللازمة له.

وبين، أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب والذي يشتبه بإصابته بكسر بالقدم وتم نقله لأقرب مستشفى.

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