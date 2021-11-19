ارتفاع جديد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 21 وفاة و3677 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11331 والإصابات 909,415

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 21 وفاة و3677 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11331 وفاة و909415 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 8.41 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 36830 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 151 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 110 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 802 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1122 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 861254 حالة.

كما أشار إلى إجراء 43731 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11686449 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4070420 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3660730 شخصا.

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