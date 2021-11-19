إلهام شاهين وهالة صدقي تعلنان الحب على صلاح السعدني/ فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين: “أمتع أيام عمري اشتغلتها مع الفنان صلاح السعدني في مسلسل “ليالي الحلمية” لما كنت بجسد بنته زهرة”.

وأضافت إلهام شاهين خلال لقائها ببرنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بقناة “أون إي”: “اشتركت في الجزئين الرابع والخامس من مسلسل “ليالي الحلمية”، وبعشق صلاح السعدني وهو أجمل إنسان في الكون فنيًّا وإنسانيًّا، وكنت بستمتع بأدائه، وكنت بقعد أسرح معاه، وأستمتع وأضحك على اللي بيعمله”.

وتابعت: “صلاح السعدني دمه شربات، ومبيعملش في البروفة اللي بيعمله قدام الكاميرا، وعنده بديهة مش معقولة، وتمثيله وليد اللحظة”.

العمدة سليمان غانم، في مسلسل ليالي الحلمية

اكتسب الفنان القدير صلاح السعدني وعن استحقاق لقب «عمدة الدراما المصرية»؛ فهو واحد من الجيل الفني الذهبي، كما وُصف بالفنان المثقف، وقال عنه كثير من أبناء جيله إنه ورث عن شقيقه الأكبر الكاتب الساخر «تكبير الدماغ».

قدّم الفنان صلاح السعدني على مدار مسيرته الفنية التي استمرت لأكثر من 50 عامًا، أكثر من 200 عمل متنوع وشخصيات أكثر تنوعًا، إلا أن الشخصية الأكثر ارتباطًا به كانت «نصر وهدان القط»، في مسلسله الشهير حلم الجنوبي؛ فظهر من خلاله الشخص المثقف الذي يحافظ على تاريخ بلده، ويحارب أي تشويه يصيبه، ويحاول من خلال مهنته كمدرس تعريف الطلاب بحضارتهم.

موهبة صلاح السعدني الفنية

هناك عقيدة راسخة في عقلية ووجدان الفنان الكبير صلاح السعدني، وهي: «أن تكون مثقفًا موهوبًا.. خير من أن تكون نجمًا أحمق»، هكذا تشكل منهج الفنان الذي رغم موهبته الكبيرة، ومعرفته وزمالته لكبار الفنانين الذين تصدروا أفيشات الأعمال الفنية لأعوام طويلة متتالية، إلا أنه قدّم الثقافة على الشهرة ، بسبب تأثره الشديد بشقيقه الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني الذي كان يعتبره مثله الأعلى، وكان دائمًا ما يردد: «إن محمود أبي الذي لم تلده جدتي»، ودائمًا كان هذا الشقيق الأكبر يصطحب شقيقه الأصغر صلاح معه في لقاءاته بأصدقائه من كبار الأدباء والمثقفين المصريين، أمثال كامل الشناوي وزكريا الحجاوي ونعمان عاشور وألفريد فرج وعبد الرحمن الخميسي وغيرهم، على مقهى “متاتيا” الكائن بميدان العتبة في القاهرة، ومقهى”محمد عبد الله” بالجيزة، وفي تلك الجلسات شهد صلاح السعدني معاركَ ثقافية عديدة، كان لها أثر كبير في تشكيل وجدانه الثقافي.