حبس 18 متهما في قضية تبرع لحزب الله.. حكام الكويت الجدد يُفرّطون بتاريخ بلادهم العروبي، ويلحقونها بقاطرة ابن سلمان
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وزارة الأشغال تعلن حالة طوارئ متوسطة اعتباراً من الغد الجمعة
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