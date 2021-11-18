اليوم مُشمس ثم أمطار باغلب المناطق ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في أقصى شمال المملكة لهطول زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتكون الأجواء ليلا باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجيا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد في ساعات المساء، وخصوصا في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات ما بعد الظهر غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد احيانا، وتمتد الهطولات تدريجيا لتشمل اجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبياً وغائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون خلال ساعات النهار غزيرة على فترات في شمال وشرق المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد احيانا، ويتوقع خلال ساعات الليل أن تضعف فرصة الهطولات تدريجياً وتتناقص الغيوم، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 10، وفي مرتفعات الشراة 18 – 9، وفي مناطق البادية 23 – 11، وفي مناطق السهول 22 – 10، وفي الاغوار الشمالية 28 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.

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