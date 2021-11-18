“التنمية الاجتماعية” تتابع قضية طفل تعرض لسوء معاملة من ذويه

حوّلت وزارة التنمية الاجتماعية والد وجدة طفل إلى الجهات المختصة بعد إساءة معاملتهما له.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، أشرف خريس، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن “الطفل البالغ 12 عاماً كان يخرج للتسول والهروب من المنزل لحماية نفسه من الإساءة في منزله الذي يفترض أن يكون أساس الحنان والعطف، بعد أن تركته والدته وسافرت إلى إحدى الدول القريبة”.

وأضاف أن “القضية بدأت بغياب الطفل عن منزل ذويه، حيث تم فتح ملف له في مكتب الخدمة الاجتماعية شرقي عمان لمتابعة ملفه وأشقائه في منزل الجدة لأبيه، ولاحقاً علم المكتب بهروب الطفل لتعرضه للإساءة، وتم متابعة والده الذي أفاد أنه يتغيب عن المنزل من أجل ممارسة أعمال التسول، ليتم بعدها العثور عليه من قبل رجال الأمن وتسليمه لوزارة التنمية الاجتماعية التي احتفظت به في إحدى دور التربية والتأهيل التابعة للوزارة”.

وأشار خريس إلى أن قاضي الأحداث المختص قرر إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية لمدة سنة بعد عقد “مؤتمر حالة للطفل”، ليصار إلى أخذ التعهدات الإدارية اللازمة والإقرار بتسليم الطفل لوالدته وعدم تعريض حياته للخطر، إلا أن والدة الطفل التي تم التواصل معها وتقيم خارج البلاد، رفضت إجراء معاملة لم الشمل مع طفلها، وتم تسليمه لوالده، لُيكتشف بعدها أن الطفل ما يزال يمارس أعمال التسول هرباً من سوء معاملة والده وجدته.

وبعد تفقد أوضاع الطفل من خلال الزيارات الميدانية المتكررة، تبين أن والده وجدته ربطاه بالسلاسل والأقفال، حيث تم إحضار فريق ميداني بالتعاون مع المركز الأمني المختص إلى منزل ذويه، وفتحه وإخراج الطفل منه.

وبين خريس أن الوزارة احتفظت بالطفل مجدداً في إحدى دور الرعاية التابعة لها، وفقاً لقرار قاضي الأحداث المختص، وتمت إحالة الأب والجدة إلى القضاء للتحقيق.

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