الأردن الثاني عربياً و 16 دوليا في مؤشر أكثر الدول أماناً

واصل الأردن تقدمه الكبير على مؤشر القانون والنظام العالمي، حسب تقرير بحثي صادر عن واحد من أهم مراكز البحث في مجال الأمن وسيادة القانون الدولية، ليحل في المركز الثاني عربياً، والسادس عشر على مستوى العالم.

وحقق الأردن قفزة كبيرة بمجال الأمن حسب مؤسسة غالوب الدولية للدراسات والأبحاث الأمنية، أحد أهم مراكز البحث الدولية لرصد مستوى الشعور بالأمان ومستوى الأمن وسيادة القانون، والثقة بأجهزة الأمن وقدرتها على إنفاذ القانون.

وتقدم الأردن تبعاً لمؤشر غالوب، من المركز الخامس عربياً إلى الثاني عربياً، ومن المركز 34 دولياً إلى المركز السادس عشر، متفوقاً على دول مثل السويد وألمانيا والولايات المتحدة، بقائمة شملت 115 دولة شملها التقرير للعام 2021.

واعتمد التقرير الصادر عن المؤسسة الأميركية في تحليله العلمي على عدة مؤشرات فرعية من أهمها قياس مدى شعور السكان بالأمان، ومدى ثقتهم بأجهزة الأمن المحلية وقدرتها على إنفاذ سيادة القانون بالدول التي يعيشون بها.

وتصدرت النرويج المؤشر الدولي برصيد 94 نقطة من أصل 100، بينما احتفظت دولة الإمارات العربية بالمركز الثاني دوليا، وبصدارتها للمؤشر على مستوى الإقليم بـ 93 نقطة، تلتها الإمارات فالصين، وجمعت الأردن 89 نقطة من أصل مئة، بينما حلت فنزويلا في آخر القائمة للدول الأقل أمنا بـ 53 نقطة.

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