ارتفاع أخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 19 وفاة و3739 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11310 والإصابات 905,738
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جرينتش+2 12:15
ارتفاع أخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 19 وفاة و3739 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11310 والإصابات 905,738
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