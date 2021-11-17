وفاة طفلين من جنسية آسيوية إثر حريق خيمتين في القسطل

قضى طفلان من جنسية آسيوية، اليوم الاربعاء، إثر حريق خيمتين في منطقة القسطل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني مأدبا تعاملت، صباح اليوم، مع حريق شب داخل خيمتين في منطقة القسطل، نتج عنه وفاة طفلين من جنسية آسيوية إثر تعرضهما لحروق بالغة بمختلف أنحاء الجسم.

واضاف ان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفاتين إلى مستشفى النديم الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

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