وزارة التربية: 95 الف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي 2021

"بشعور العائد الى بيته".. الحاخام يسرائيل هرتسوغ يستوطن في السعودية لتقديم الخدمات الدينية لليهود المقيمين فيها
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