لانجاز الاجندة المطلوبة.. الخصاونة والدغمي يتعهدان ان يشكّل التعاون بين مجلس النواب والحكومة عنوان المرحلة المقبلة

"بشعور العائد الى بيته".. الحاخام يسرائيل هرتسوغ يستوطن في السعودية لتقديم الخدمات الدينية لليهود المقيمين فيها
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