"بشعور العائد الى بيته".. الحاخام يسرائيل هرتسوغ يستوطن في السعودية لتقديم الخدمات الدينية لليهود المقيمين فيها
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عن مؤسّسة الفكر العربي.. صدور كتابي “العَرب والعِلم” باللغتين العربيّة والإنجليزيّة
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