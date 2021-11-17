“تخبيصات” أردوغان المالية تهوي اليوم بالليرة التركية الى الحضيض

قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستمرة في تخفيضات الفائدة، فيما واصلت الليرة انخفاضها لمستويات قياسية.

وأضاف “أردوغان” في كلمة ألقاها، خلال اجتماع الكتلة النيابة لحزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: “لقد شهدنا العديد من الهجمات على اقتصادنا، وسأحارب باستمرار التضخم”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتأتي التصريحات وسط توقعات بأن يقوم البنك المركزي التركي خلال اجتماعه الخميس بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، عندما تسارعت موجة المبيعات.

ومن المتوقع أن يخفضه مجددا إلى 15% من 16% هذا الأسبوع، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته “رويترز”، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20%.

وفي السياق ذاته، واصلت العملة التركية انخفاضها وتراجعت الأربعاء أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، وسط مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.

ووفقا للتداولات فقد تراجعت العملة التركية الأربعاء إلى مستوى 10.45 ليرة للدولار، وجاء ذلك بعد انخفاضها الثلاثاء بنسبة 3%.

وبذلك تكون خسائر العملة التركية قد ارتفعت خلال العام الجاري إلى مستوى 28%، ويعد أداء العملة التركية الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة.