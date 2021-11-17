ايها العرب انتبهوا.. أميركا تستخلف إسرائيل للاشراف على بلادكم، وتبدأ بتكليفها العمل على حل أزمة السودان

"بشعور العائد الى بيته".. الحاخام يسرائيل هرتسوغ يستوطن في السعودية لتقديم الخدمات الدينية لليهود المقيمين فيها
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جرينتش+2 02:43
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