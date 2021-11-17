امريكا تدفع باتجاه عقد اتفاقية بين إسرائيل والأردن والإمارات لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية

"بشعور العائد الى بيته".. الحاخام يسرائيل هرتسوغ يستوطن في السعودية لتقديم الخدمات الدينية لليهود المقيمين فيها
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جرينتش+2 02:43
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