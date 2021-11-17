"بشعور العائد الى بيته".. الحاخام يسرائيل هرتسوغ يستوطن في السعودية لتقديم الخدمات الدينية لليهود المقيمين فيها
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جرينتش+2 11:43
القوانين والتشريعات وحدها لا تصنع الديمقراطية المنشودة
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