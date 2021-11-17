الأمن العام: فتاة آسيوية تختلق قضية اعتداء للعودة لبلدها

أكدت مديرية الأمن العام ان التحقيقات في ادّعاء الفتاة الآسيوية بتعرضها للاعتداء في إربد، قبل أيام كشفت اختلاقها لتلك الحادثة لأجل العودة لبلدها.

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها فتاة من جنسية آسيوية قبل ايام في محافظة إربد ومن خلال جمع المعلومات والأدلة ‏أكدت أن الحادثة المُدّعى بها لم تحدث ولم يقع أي اعتداء يذكر على تلك الفتاة، مضيفا انه بالتحقيق معها أكدت أنها اختلقت تلك الحادثة من أجل العودة لبلدها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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