تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 12 وفاة و3317 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11291 والإصابات 901,999
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جرينتش+2 09:21
استشهاد فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس مساء اليوم الاربعاء/ فيديو
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