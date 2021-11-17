أجواء لطيفة نهارًا وبارة ليلًا حتى الخميس وعدم استقرار جوي الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية، والأجواء خريفية لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول إلى جنوبية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية لطيفة الحرارة نهاراً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وباردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الجمعة، تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة.

ومع ساعات ظهيرة الجمعة، تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، قد يصحبها في ساعات المساء الرعد أحياناً، خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت، انخفاض آخر على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة ولفترة محدودة، ويصحبها الرعد أحياناً، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 25 – 9، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الاغوار الشمالية 31 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 17 درجة مئوية.

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