لا امطار.. طقس مشمس نهارًا وبارد ليلًا حتى الجمعة

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية لطيفة الحرارة نهاراً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية لطيفة الحرارة نهاراً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وباردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة نهاراً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون باردة نسبياً ليلاً ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة بشكل طفيف، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، فيما تكون باردة نسبياً ورطبة أثناء الليل في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 11، وفي مرتفعات الشراة 19 – 9، وفي مناطق البادية 23 – 13، وفي مناطق السهول 22 – 14، وفي الاغوار الشمالية 31 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 21، وفي خليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.

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