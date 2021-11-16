بعد سيف القذافي.. حفتر يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

قدم خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

وأعلن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في كلمة بثها التلفزيون عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل.

وقال حفتر في كلمة متلفزة: “استجابة للجهود والمبادرات لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها وامتثالا للقواعد الديمقراطية وتطبيقا لخارطة الطريق السياسية أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية”.

وأعرب حفتر في كلمته عن ترحيبه بالمبادرات البناءة التي قدمها بعض الدول للحث على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة الحادة التي تشهدها ليبيا.

وأكد حفتر أن ترشحه للانتخابات “ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار”.

وأردف قائد الجيش الوطني الليبي: “نتعهد بالدفاع عن ثوابت ليبيا الوطنية، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها” وأضاف: “لا شيء في منهجنا سيعلو وحدة البلاد أو سيادتها أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها واستقلالها”.