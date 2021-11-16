الخرابشة: رفع نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة الى 50%

اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة للوصول إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول عام 2030، في اطار سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة.

وبهذا الخصوص قال الوزير الخرابشة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) إن التوجه نحو الطاقة الخضراء خيار استراتيجي للمملكة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وزيادة مساهمتها في انتاج الكهرباء.

وأضاف ان للأردن شراكات مع دول متقدمة يمكن الاستفادة منها في تطوير وزيادة مساهمة المصادر المحلية في انتاج الكهرباء وفي خليط الطاقة بالاعتماد على التطور التكنولوجي الهام الذي حققته هذه الدول في هذا المجال.

وأوضح ان التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطاقة المتجددة حاليا، هو تخزين الطاقة، وهناك حلول توصلت اليها دول متقدمة وأبدت استعدادها لمشاركتنا هذه التجربة لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة المتجددة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته جمهورية المانيا الاتحادية بهذا الخصوص واستعدادها لإسناد الجهود الأردنية لرفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بشبكة النقل والتوزيع وإمكانية مواكبة هذا التوجه، قال الوزير الخرابشة ان الحل يكمن في تحويل شبكات النقل والتوزيع إلى شبكات ذكية ما يرفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، مؤكدا أهمية تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ما يسهم أيضا في تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.

ولم يغفل الدكتور الخرابشة باقي مصادر الطاقة المحلية المتاحة، مؤكدا ان نية الوزارة تتجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة النفطي، وإعادة الدخول إلى بئرين آخرين بعد اجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواقع الحفر الجديدة وتحديد الاحتياطي. وقال ان الوزارة تعمل أيضا على استكشاف مواقع جديدة في المملكة للتنقيب عن النفط والغاز، واحدها، حقل السرحان التطويري الذي يحظى باهتمام ائتلاف سعودي- أميركي تقدم للعمل في الحقل وسيتم توقيع مذكرة التفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي موضوع الغاز الطبيعي، أكد الخرابشة ان العمل جار على تطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 30 مليون قدم مكعب يومياً، ويجري العمل على رفعها لتصل القدرة الانتاجية إلى حوالي 50 مليون قدم مكعب يومياً.

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