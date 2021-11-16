مشكلة تايوان تلقي بظلالها القاتمة على القمة الافتراضية التي عقدها امس الاثنين الرئيسان الصيني والامريكي/ فيديو
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الأسدان : في ذكرى الحركة التصحيحية.. الأول غاب ولم يوقع والثاني حضر ليدافع عن سوريا والشرق العربي
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