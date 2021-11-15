تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 23 وفاة و2452 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11238 والإصابات 892,123
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فشل السلطة والفصائل والأحزاب الفلسطينية في التصدي للاستيطان
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