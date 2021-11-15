تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 17 وفاة و3441 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11255 والإصابات 895,564
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تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 17 وفاة و3441 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11255 والإصابات 895,564
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