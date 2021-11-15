انتخاب المحامي عبدالكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب

انتخب مجلس النواب، اليوم الاثنين، النائب عبدالكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب التاسع عشر في افتتاح الدورة العادية الأولى.

وقد حصل النائب الدغمي على 64 صوتا مقابل 58 صوتا للنائب نصار القيسي، و7 أوراق ملغاة.

وافتتح النائب نواف الخوالدة، الأكبر سننا الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر بعد إلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني خطاب العرش السامي.

وقد تنافس النائبان “عبدالكريم الدغمي، ونصار القيسي” على انتخابات رئاسة مجلس النواب، فيما انسحبت النائبتان “تمام الرياطي، وزينب البدول”.

ويساعد الخوالدة في الجلسة الافتتاحية أصغر عضوين حاضرين، وتنتهي مهمتهما بانتخاب رئيس المجلس.

وبعد اكتمال النصاب القانوني، أعلن الخوالدة افتتاح الجلسة، وقال: “تشرفنا بالاستماع لجلالة الملك، الذي رسم الطريق ووضعنا بصورة الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الأردن، حيث حمل على عاتقه نهضة الأردن رغم كل الصعاب والمعوقات المحلية والإقليمية والدولية”.

ويختار رئيس الجلسة الأولى لجنة من 3 نواب، ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع لاختيار رئيس المجلس والمكتب الدائم.

ويعد فائزا بمنصب رئيس مجلس النواب من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعد فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم”.