التربية ترشح 447 طالبا للاستفادة من الدفعة الثالثة لمكرمة أبناء المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، عن الدفعة الثالثة (بدل مستنكفين) للاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، إن اللجنة العليا في الوزارة قررت في اجتماعها، أمس، ترشيح 447 طالباً وطالبة للاستفادة من الدفعة الثالثة من مكرمة أبناء المعلمين.

وأوضحت أنها سترسل رسائل نصية إلى الطلبة المرشحين تؤكد فيها ترشيحهم للاستفادة من المكرمة.

ودعت الوزارة المرشحين إلى استكمال إجراءات الإيفاد اعتبارًا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 25 الشهر الحالي وذلك بإرفاق الوثائق المطلوبة على الرابط الإلكتروني: ‏ https://apps.moe.gov.jo/app/studentscompleting/default.asp وبحسب البيان، تضمنت الوثائق المطلوبة: صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب)، وصورة عن هوية الأحوال المدنية، وصورة عن الهوية الجامعية أو ما يعادلها، وشهادة عدم محكومية، وسند كفالة ينظم السند مع الموفد وكفيله على أربع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة ويجري ختم النسخ من مديرية التربية، والعقد الخاص بالطالب المبعوث (نسختان) ويجري ختم النسخ من مديرية التربية، والإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها، ومن ثم يقوم الطالب بتسليم النسخ الورقية من الوثائق المشار إليها أعلاه الى منسق الوزارة في الجامعة .

وجاءت الحدود الدنيا لمكرمة أبناء المعلمين لعام 2021 (الدفعة الثالثة/ بدل مستنكفين) كالآتي: إربد 65ر85، البلقاء 05ر83، الزرقاء 85ر86، الطفيلة 45ر83، عمان 25ر86، العقبة 25ر86، الكرك 25ر82، المفرق 25ر77، جرش 70ر82، عجلون 3ر82، مادبا 5ر82، معان 95ر80، خارج الأردن 38ر93.

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