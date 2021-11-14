خفض.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 18 وفاة و1236 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11215 والإصابات 889,671
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هل تطيح جبهة تحرير تيجراي بآبي احمد وتنهي ازمة سد النهضة مع مصر والسودان ؟؟
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