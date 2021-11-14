تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 23 وفاة و2452 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11238 والإصابات 892,123
أهم العناوين
جرينتش+2 09:51
مؤرخ الماني.. عبدالناصر خطط لثورة 23 يوليو وهو في سن الـ 23
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني