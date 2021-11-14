الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
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مأدبا : 33 أسرة تعود لمنازلها بعد 5 سنوات من الجلوة
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