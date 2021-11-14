الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
أهم العناوين
جرينتش+2 05:23
في استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية.. 81 بالمئة من الأردنيين يرحبون بالانفتاح على سوريا وفتح الحدود البرية معها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني