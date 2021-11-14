بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الهنغارية للطلبة الأردنيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع السفارة الهنغارية في عمّان، واستناداً إلى خطة العمل للتعاون التربوي والعلمي الموقعة بين البلدين، عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من الجمهورية الهنغارية وفي المراحل الدراسية (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2022-2023، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 15-11-2021، ولغاية يوم السبت الموافق 15-1-2022.

ويمكن للراغبين التقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي stipendiumhungaricum.hu.

ويشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة، أو الطلبة المتوقع إنهاؤهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2022، ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31-8-2022.

كما يشترط للاستفادة من هذه المنح ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية وحسب السياسة العامة للقبول لدرجة البكالوريوس وفقا لما يلي: (%85 لتخصصي الطب وطب الأسنان/ 80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة/ 70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل/ 65% لباقي التخصصات).

كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.

وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) ضرورة الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.

لمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها يمكن مراجعة الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

كما تؤكد الوزارة أن الطالب المقبول للعام السابق 2021 / 2022، ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة، ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.

علماً بأن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية) or (TOEFL iBT) IELTS / General or Academic) بحيث سيتم تحويل علامات الامتحانين من (100) لتوحيد المعيار.

وعليه؛ فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة مصدقة حسب الأصول سارية المفعول) حيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة) تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين or ( TOEFL iBT ) ( IELTS / General or Academic ) من خلال الرابط التالي : https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2022/ مع ضرورة إرفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور انفاً،

علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 10 / 2 / 2022 لذا تحث الوزارة الطلبة الراغبين الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة.

على أن يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.

وفي حال الترشيح الأولي سيخضع الطالب لمقابلة شخصية وامتحان -سيحدد موعدهما لاحقاً- من الجهات الهنغارية.