الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
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جرينتش+2 05:23
الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد
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