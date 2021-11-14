الطقس يخذل الارصاد التي بشّرت امس بهطول الامطار.. أجواء مغبرة وتوقع زخات متفرقة جنوب البلاد حتى ظهر اليوم الاحد

تكون الأجواء اليوم الأحد مغبرة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع خلال ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من وسط وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تضعف فرصة الهطول في جميع المناطق.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة في جنوب وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الفجر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة.

وتبقى الأجواء حتى الأربعاء، لطيفة الحرارة نهاراً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون باردة نسبياً ليلاً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 23 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 10، وفي الاغوار الشمالية 31 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 21، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

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