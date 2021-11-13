جماعة الحوثي تسقط طائرة تجسس أميركية جنوبي مأرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية (جماعة الحوثي)، اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسّس من صنع أميركي جنوبي مأرب.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، صرّح في تغريدة عبر موقع تويتر، بأنّ “دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسّسية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أميركية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب”.

وأكد سريع أنّ “عملية إسقاط الطائرة تمّت بسلاح مناسب”، لافتاً إلى أنّه “سيتم بثّ مشاهد حطام الطائرة لاحقاً”.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أنّ “هذه الطائرة هي السادسة من النوع نفسه، والتي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام”.

واستهدفت طائرات التحالف السعودي بـ3 غارات حطام الطائرة التجسسية الأميركية الصنع التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أن تحرير محافظة مأرب سيعزّز فرص السلام الاستراتيجي الدائم في اليمن ودول الجوار.

وكان الخبير بالشؤون العسكرية والسياسية اليمنية، العميد عبد الغني الزبيدي، قد قال في حديثه عبر الميادين، الأسبوع الماضي، إن “هناك تقدماً للدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان في صدّ العدوان”.

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