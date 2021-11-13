جادك الغيث اذا الغيث هما.. امطار غزيرة مساء اليوم السبت وخلال الليل وصباح غد، وتحذير من تشكل السيول في الاودية

تكون الأجواء نهار اليوم السبت، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات المساء والليل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع مع ساعات المساء هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة.

وتمتد الهطولات تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل أجزاء متفرقة من باقي المناطق، يتوقع أن تكون غزيرة في ساعات متأخرة من الليل ولفترات محدودة، ويصحبها الرعد أحياناً في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل في جنوب المملكة بما فيها العقبة.

وتبقى المملكة خلال ساعات نهار يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع احتمال تساقط زخات من الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة، كما يتوقع أن تكون الهطولات خلال ساعات الصباح غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

وتميل الأجواء مع ساعات المساء إلى الاستقرار التدريجي، لتسود خلال الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال النهار وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء نهار يومي الإثنين والثلاثاء، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وباردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 12، وفي مناطق البادية 24 – 13، وفي مناطق السهول 24 – 14، وفي الاغوار الشمالية 31 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 21، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.

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