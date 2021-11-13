انتباه.. وقف ضخ مياه الديسي الأسبوع المقبل بسبب أعمال الصيانة

أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه، وشركة مياه الأردن مياهنا، والشركة المشغلة لخط مياه الديسي (ديواكو)، اليوم السبت، عن عزمها إيقاف ضخ مياه الديسي الاسبوع المقبل اعتبارا من يوم صباح الاحد وحتى مساء الخميس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إيقاف ضخ المياه جاء لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين.

وأشارت إلى أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على مناطق محددة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء وأجراء من الرصيفة.

ودعت إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الاسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.

وأوضحت أن مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT ) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع أعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافق واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام .

وبينت أن المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمّان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي:

محافظة العاصمة عمّان:

الرابية، ام أذينه، المدينة الرياضية، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي، شفا بدران، أبو نصير، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيله، خلدا، مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد)، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب ،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتميه اللبن، الطنيب، اسكان الرحمانية، النقيرة، البويضه، ام بطمه ضاحية الحاج حسن، قرية أبو صياح أجزاء من لواء الجيزة، الاشرفية.

محافظة الزرقاء:

المنطقة الغربية من الزرقاء، أجزاء من لواء الرصيفة.