جادك الغيث اذا الغيث هما.. امطار غزيرة مساء اليوم السبت وخلال الليل وصباح غد، وتحذير من تشكل السيول في الاودية
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انتباه.. وقف ضخ مياه الديسي الأسبوع المقبل بسبب أعمال الصيانة
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