خفض.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 18 وفاة و1236 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11215 والإصابات 889,671
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الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة
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