جادك الغيث اذا الغيث هما.. امطار غزيرة مساء اليوم السبت وخلال الليل وصباح غد، وتحذير من تشكل السيول في الاودية
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اجتماع بين مدير المخابرات السعودي مع نظيره السوري على هامش “المنتدى العربي الاستخباراتي” في العاصمة المصرية
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