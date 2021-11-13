إلهام شاهين تدين التحرك البرلماني ضد مسرحية «المومس الفاضلة»

ردت الفنانة إلهام شاهين، على طلب الإحاطة الذي تقدم به، اليوم السبت، النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والموجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية “المومس الفاضلة”، التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات صحفية: “جان بول سارتر هو فيلسوف فرنسي، وكاتب مسرحى وروائى وناقد أدبى، وعندما جاء فى زيارة لمصر استقبله الرئيس جمال عبد الناصر وكان سارتر معه صديقته الكاتبه سيمون دى بوفوار، واستقبل سارتر كل مثقفى مصر الأساتذه توفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل ولطفى الخولى، وغيرهم من كبار الأدباء والمثقفين”.

وتابعت قائلة: “سارتر هو كاتب مسرحية المومس الفاضلة التى قدمتها سيدة المسرح العربى سميحة أيوب على خشبة المسرح القومى، أهم مسرح للدولة فى فترة الستينيات، ولاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا”.

واستكملت إلهام شاهين: “سؤالى هل الشعب المصرى بجمهوره ومثقفيه فى فترة الستينات غير الشعب المصرى الآن ؟ هل الآن يحافظون على التقاليد والأخلاق، وفى الستينيات ماكانش فيه تقاليد وأخلاق ؟ الحقيقة إن فترة الستينيات هى العصر الذهبي للفن والثقافة والرقى والشياكه والجمال، وكان فعلا زمن الفن الجميل” .

وشاركت إلهام شاهين عبر حسابها علي “إنستغرام”، صورًا لمؤلف المسرحية جان بول سارتر مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأنهت إلهام حديثها قائلة: “لا بد ان تطلب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أو من ينوب عنها من السيد العضو أن يقدم ملخصا للمسرحية وأوجه الاعتراض” .

يشار الي ان المسرحية سبق عرضها في الستينيات من القرن الماضي وجسدت بطولتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب .

وهكذا فقد أثارت الفنانة إلهام شاهين، جدلاً واسعًا بسبب مسرحية “المومس الفاضلة”، التي كان من المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة علي خشبة المسرح، قبل التحرك البرلماني ضدها.

كما علقت أيضًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، علي التحرك البرلماني ضد مسرحية “المومس الفاضلة”، مؤكدة أن المسرحية ليس بها ما يستدعي ذلك، ناصحة الجميع بأن يشاهدها أولاً، قبل أن يحكم علي شيء لم يشاهده بعد،

وأضافت: “لاقوا حاجة يشغلوا نفسهم بيها، بدل ما نشغل نفسنا بحاجة تهم البلد، ماسكين في المسرحية؟.. هي طبعا مهمة والفن مهم، لكن دول عاملين زي العامل الذي يهدم المباني”.