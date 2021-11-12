قبل أيام قليلة أرسلنا رسالة حول فشل القادة السياسيين في تغيير الوضع الكارثي الذي نواجهه لكوكبنا. يمكن للمرء أن يستشهد بالعديد من الأمور: فقد 85٪ من الأراضي الرطبة عالميا ، 50٪ من الشعاب المرجانية ماتت منذ عام 1950 (14٪ منذ عام 2010) ، وثلث الغابات اختفت ، و 15٪ زيادة في الاستهلاك العالمي للفرد من المواد منذ عام 1980 ، والنحل انخفض بنسبة 40 ٪ (المحاصيل التي تعتمد على الحشرات للتلقيح هي 36 ٪ من المحاصيل العالمية) ، وكان البشر أقل من 1 ٪ من الكتلة الحيوية للثدييات والآن أصبح البشر وحيواناتنا الهجينة 96 ٪ من الكتلة الحيوية للثدييات وقريبا سيكون هنالك بلاستيك أكثر من السمك في مياه الكوكب

هذا هو وقت العمل. هذا هو الوقت المناسب لإعادة تصور وإعادة إنشاء واستعادة الطبيعة….

هذا ما نقوم به في معهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة (palestinenature.org) كل يوم على مدار السنوات السبع الماضية. فقط كأمثلة من الأيام القليلة الماضية

1) عقدنا ورشة عمل لإطلاق العمل على الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل (NBSAP) لفلسطين. يعتمد هذا على عملنا على التقرير الوطني للتنوع البيولوجي لاتفاقية التنوع (منشور الآن على https://chm.cbd.int/database/record?documentID=257520). افتتح الورشة مدير عام الموارد الطبيعية في سلطة جودة البيئة ، الدكتور عيسى عدوان ، الذي أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي تساهم في دعم التزامات فلسطين عالميا ومحليا لكوكب صحي حتى في مواجهة الاحتلال الاستعماري. قدم البروفيسور مازن قمصية عرض عن آلية بناء الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بما في ذلك أمثلة لاستراتيجيات لبلدان أخرى. قدم السيد محمد محاسنة مدير إدارة التنوع البيولوجي في سلطة جودة البيئة ، أدوار أصحاب المصلحة بما في ذلك تنظيم ورش عمل أسبوعية حول الموضوعات الرئيسية كل خميس 11 صباحًا بتوقيت فلسطين على مدار الأشهر الستة المقبلة تسجيل الاجتماع موجود هنا – جزئين

https://youtu.be/IQYTXJCATNE https://youtu.be/rCgkmKBVmZg

(أخبرنا إذا كنت ترغب في المشاركة و / أو المساعدة في هذا المشروع الحاسم).

2) المشاركة في اجتماعات روتاري لفلسطين وبيت لحم لتخطيط المزيد من المشاريع الخدمية. وضع الروتاري على مستوى العالم البيئة في أولوياته الخمس الأولى

3) المشاركة في ورشة عمل حول إدارة الأنواع الغازية (هذا بالإضافة إلى تغير المناخ وتدمير الموائل هي أكثر ثلاث قضايا تؤثر سلبيا على التنوع البيولوجي)

4) المشاركة في ورشة عمل حول حفظ التنوع البيولوجي في الدول النامية (متحدثون من 10 دول).

5) قدمنا العديد من الندوات للطلاب وغيرهم من فلسطين والعالم حول مجالات تتراوح من حقوق الإنسان إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

6) من خلال مشروع “الوحدة والتنوع في الطبيعة والمجتمع” الممول من مبادرة الاتحاد الأوروبي لبناء السلام نظمنا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في بيت لحم ورشة عمل تدريبية للمعلمين حول التنوع البيولوجي في فلسطين

7) بنفس التمويل قمنا بتنظيم زيارة الطلاب الخميس للمتحف والحدائق وتعرفوا على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي. نحصل على وحدة تعليمية متنقلة هذا الأسبوع لتوفير جهود الحفظ للمجتمعات النائية.

هذا هو وقت العمل. هذا هو الوقت المناسب…. انضم إلينا.

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