ناصر القدوة: إسرائيل هي التي قامت باغتيال عرفات، ولكن ربما حصلت على تسهيلات من داخلنا جراء بعض الاختراقات الأمنية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:36
ناصر القدوة: إسرائيل هي التي قامت باغتيال عرفات، ولكن ربما حصلت على تسهيلات من داخلنا جراء بعض الاختراقات الأمنية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني