ناصر القدوة: إسرائيل هي التي قامت باغتيال عرفات، ولكن ربما حصلت على تسهيلات من داخلنا جراء بعض الاختراقات الأمنية
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جرينتش+2 01:36
مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة أمام المسجد الحسيني في عمّان رفضًا لقانون الدفاع وسياسية رفع الأسعار
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