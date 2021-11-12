ناصر القدوة: إسرائيل هي التي قامت باغتيال عرفات، ولكن ربما حصلت على تسهيلات من داخلنا جراء بعض الاختراقات الأمنية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:29
مؤسف.. عادل إمام لن يظهر في الموسم الرمضاني المقبل/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني