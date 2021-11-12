ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و2393 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11197 والإصابات 888,435
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جرينتش+2 07:34
قناة عبرية تكشف اليوم عن تعرض جهاز “الموساد” الإسرائيلي للتصدع نتيجة للكثير من المشاحنات الداخلية
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